Vaiolo delle scimmie, l’avvertimento di Bassetti: “I casi raddoppieranno in meno di una settimana” (Di sabato 4 giugno 2022) L’infettivologo del San Martino di Genova, Matteo Bassetti ha pubblicato su Facebook un nuovo post dove avverte della pericolosità dei contagi da Vaiolo delle scimmie. In particolare ha descritto il bollettino del virus: i contagi stanno aumentando e il virologo ha fatto un importante avvertimento. Vaiolo delle scimmie, Bassetti: “I casi raddoppieranno in tutto il mondo” “837 casi di Vaiolo delle scimmie in 37 paesi. In un solo giorno i casi sono cresciuti del 15% con 22 casi in Italia, che è al nono posto al mondo. Di questo ritmo, i casi raddoppieranno (o forse anche più) in tutto ... Leggi su tvzap (Di sabato 4 giugno 2022) L’infettivologo del San Martino di Genova, Matteoha pubblicato su Facebook un nuovo post dove avverte della pericolosità dei contagi da. In particolare ha descritto il bollettino del virus: i contagi stanno aumentando e il virologo ha fatto un importante avvertimento.: “Iin tutto il mondo” “837diin 37 paesi. In un solo giorno isono cresciuti del 15% con 22in Italia, che è al nono posto al mondo. Di questo ritmo, i(o forse anche più) in tutto ...

Advertising

AlbertoBagnai : Dopo l’influenza del pangolino e il vaiolo delle scimmie, in valle Jannanghera riscontrato un caso della temibile d… - DavidPuente : La sintesi delle notizie false analizzate da @OpenFactCheck negli ultimi 7 giorni #vaiolodellescimmie #covid19… - Agenzia_Ansa : FLASH I È stato isolato al laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell'os… - zazoomblog : Vaiolo delle scimmie Spallanzani: solo uomini i casi in Italia - #Vaiolo #delle #scimmie #Spallanzani: - Mario44623861 : RT @GianlucaCastro8: BURIONI DA FAZIO: PER IL VAIOLO DELLE SCIMMIE ABBIAMO UN VACCINO EFFICACE, NON È IL COVID CONTRO IL QUALE IL VACCINO N… -