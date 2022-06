Ucraina | Letta | “Salvini? Putin sua stella polare”

petergomezblog : Letta: “Meglio una pace non del tutto giusta che la guerra. Solo l’Europa unita può convincere Putin a fermarsi, fa… - fattoquotidiano : Enrico Letta marca un altro distacco dalle posizioni filoatlantiche: 'Solo l'Europa unita può fermare Putin' [LEGGI… - matteosalvinimi : Noi da settimane lavoriamo per la pace, dialogando con tutti per arrivare ad un cessate il fuoco, mentre il PD parl… - Mauro242537875 : RT @Erica43581765: PD, DRAGHI, NATO E USA = TASSE, POVERTÀ, GUERRE E PANDEMIE #NAZISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO #Dr… - Mauro242537875 : RT @Erica43581765: PD, DRAGHI, NATO E USA = TASSE, POVERTÀ, GUERRE E PANDEMIE #NAZISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO #Dr… -

: "trattati Ue, togliere diritto veto"/ "in Europa, no ostaggi di Orban" L'ALTRA IPOTESI: TOGLIERE POTERE DI VOTO A UNGHERIA A conferma della tensione nell'Ue, anche la Polonia va all'...... ha conclusoparlando di lotta per la libertà e il pubblico con un forte applauso ha espresso la sua solidarietà all. Fatti I servizi segreti hanno monitorato gli incontri tra Salvini e ...'Se aspettiamo la pace di Letta e di Di Maio non vorrei arrivare a Natale con un milione di posti saltati per aria. E poi quegli operai dove vanno ...Ancora una volta, Enrico Letta ha punzecchiato i suoi avversari politici distogliendo l'attenzione dall'impegno e dal programma del Pd ...