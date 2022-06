Sci alpino, parte anche Luisa Bertani: gareggerà per la Bulgaria (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo Lara Colturi, la Nazionale italiana di sci alpino saluta anche Luisa Maria Matilde Bertani. Il caso della 25enne lombarda però è diverso da quello della figlia d’arte, trasferitasi in Albania senza bisogno di attendere il lascia passare della FISI in quanto minore di 16 anni. La stessa Federazione Italiana Sport Invernali ha invece accettato il cambio di nazionalità di Bertani, rimasta fuori dal gruppo della Coppa del Mondo per la prossima stagione. Nessuna polemica dunque nel caso della lombarda, che avrà la possibilità di gareggiare in tutte le grandi competizioni sotto la bandiera bulgara. Bertani è una specialista del gigante e ha disputato 13 gare in in Coppa del Mondo, ottenendo il suo miglior risultato a Kranjska Gora nel febbraio 2020 (24esimo posto). La lombarda non ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo Lara Colturi, la Nazionale italiana di scisalutaMaria Matilde. Il caso della 25enne lombarda però è diverso da quello della figlia d’arte, trasferitasi in Albania senza bisogno di attendere il lascia passare della FISI in quanto minore di 16 anni. La stessa Federazione Italiana Sport Invernali ha invece accettato il cambio di nazionalità di, rimasta fuori dal gruppo della Coppa del Mondo per la prossima stagione. Nessuna polemica dunque nel caso della lombarda, che avrà la possibilità di gareggiare in tutte le grandi competizioni sotto la bandiera bulgara.è una specialista del gigante e ha disputato 13 gare in in Coppa del Mondo, ottenendo il suo miglior risultato a Kranjska Gora nel febbraio 2020 (24esimo posto). La lombarda non ...

