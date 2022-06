Samsung Galaxy Z Flip 4 | nuove conferme sulla piega meno evidente

(Di sabato 4 giugno 2022) La cerniera del4 saràingombrante, ma latura comunque avverrà senza intoppi. Stando a quanto riportato da Ice universe, si noterà certamenterispetto a quanto accada adesso con il3. Non è la prima volta che assistiamo al proliferare di simili voci: il colosso di Seul pare proprio si stia concentrando su questo aspetto in particolare. Speriamo che il4 risulti anche più leggero e che tra le due metà di display la distanza sia minore quando il dispositivo è chiuso. Lavisibile può dipendere proprio dall’evoluzione della cerniera, a cui il produttore asiatico pare aver lavorato ...

Advertising

telefoninonet : Samsung Galaxy S22 a PREZZO MAI VISTO su Amazon - kimmyoungsik : RT @WhitestoneEU: Samsung Galaxy S22 Ultra WhiteStoneDome Accessories 2022 - MaestroOfferte : ?? Samsung Galaxy Tab A8 Tablet Android 10.5 Pollici Wi-Fi RAM 3 GB 32 GB Tablet Android ?? ?? MINIMO STORICO! ? 249… - WhitestoneEU : Samsung Galaxy S22 Ultra WhiteStoneDome Accessories 2022 - offerte_oggi : ?? Samsung Galaxy A13 Smartphone Android, Display Infinity-V da 6.6 pollici¹ ?? A soli 159,00€ invece di 219,90€ (-2… -

Libero Tecnologia

innovazione News Smart DeviceZ Flip 4 introduce una nuova cerniera innovazione La collaborazione tra Kyndryl e Cisco per le soluzioni di Rete innovazione News Smart Device In arrivoWatch5 ...Che sono meno di quelli proposti da un illustre competitor come ilS22 Ultra , con cui è in grado di competere, ma pur sempre molti di più di quelli cui l'utente finale, affezionato ... Samsung Galaxy Watch4 torna al minimo storico con un’offerta super Anche se la notizia circolava già da qualche settimana, il colosso sud coreano Samsung sembrerebbe aver velatamente confermato che non produrrà il nuovo Galaxy Watch 5 Classic. Nell’ultimo aggiornamen ...L'ottimo top di gamma Samsung Galaxy S21 FE è in offerta su eBay a un prezzo ridicolo con il 39% di sconto: prendilo al volo.