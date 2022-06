Salvini in Russia, Calenda: “Balletto indecoroso, basta buffonate” (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Sul viaggio di Salvini in Russia “c’è stato un Balletto indecoroso”, il leader della Lega “getta discredito sull’Italia a livello internazionale. Di fronte a questi comportamenti da bambini, il governo terrà la barra dritta grazie agli adulti, Mattarella e Draghi”. Così a SkyTg24 il leader di Azione, Carlo Calenda. “Salvini cerca di lucrare un vantaggio elettorale sulle persone, e sono tante in Italia, che sono angosciate dalla guerra, ma non realizzano che la pace si può fare solo se la vuole Putin”, ha affermato ancora Calenda aggiungendo: “Il tema vero è che da un lato ci sono gli adulti, Draghi e Mattarella, che tengono la barra dritta. E dall’altra i bambini che cercano di trarre un vantaggio elettorale”. Sul possibile viaggio di ... Leggi su italiasera (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Sul viaggio diin“c’è stato un”, il leader della Lega “getta discredito sull’Italia a livello internazionale. Di fronte a questi comportamenti da bambini, il governo terrà la barra dritta grazie agli adulti, Mattarella e Draghi”. Così a SkyTg24 il leader di Azione, Carlo. “cerca di lucrare un vantaggio elettorale sulle persone, e sono tante in Italia, che sono angosciate dalla guerra, ma non realizzano che la pace si può fare solo se la vuole Putin”, ha affermato ancoraaggiungendo: “Il tema vero è che da un lato ci sono gli adulti, Draghi e Mattarella, che tengono la barra dritta. E dall’altra i bambini che cercano di trarre un vantaggio elettorale”. Sul possibile viaggio di ...

GiovaQuez : Salvini: 'Ma zero, ma cosa c'ho a che fare io con la Russia?'. Nulla, al Metropol ci stavano gli uomini miei #drittoerovescio - ilpost : Matteo Salvini ha rinunciato al viaggio in Russia - rulajebreal : Nell 2017 Salvini ha firmato un accordo tra la Lega e Russia Unita di Putin che è ancora in vigore. Ora Salvini vuo… - angelicapenny : RT @andreacantelmo8: #Salvini rinuncia al viaggio a #Mosca, ma ribadiche che 'le sanzioni contro la #Russia stanno facendo più male all’Ita… - ledicoladelsud : Salvini in Russia, Calenda: “Balletto indecoroso, basta buffonate” -