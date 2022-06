Salario minimo: Stirpe, nostri contratti ben al di sopra (Di sabato 4 giugno 2022) "Il Salario minimo per Confindustria non penso che sia un problema perché i contratti di Confindustria sono ben al di sopra, almeno per quanto riguarda i minimi contrattuali, rispetto alle soglie che ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 giugno 2022) "Ilper Confindustria non penso che sia un problema perché idi Confindustria sono ben al di, almeno per quanto riguarda i minimi contrattuali, rispetto alle soglie che ...

Advertising

Corriere : In Germania salario minimo a 12 euro l’ora: ok del Parlamento - fattoquotidiano : Salario minimo, in Italia la legge resta una grande incompiuta mentre la Germania aumenta la soglia di base a 12 eu… - fanpage : 'Il lavoro povero è uno scandalo, approviamo il salario minimo'. La nostra intervista al vicesegretario del Pd… - UilTrapani : RT @UILofficial: #Bombardieri: Dobbiamo distinguere il costo dell'inflazione dal discorso sul salario minimo. @PpBombardieri #FestivalEcono… - StefaniNeurosci : Ma il dibattito stucchevole nella sinistra (o presunta tale) in merito a RDC, minimo salario etc? Una sindrome tafa… -