Nozze d' oro per Carla e Maurizio - Cronaca - lanazione it

Advertising

NazioneLaSpezia : Nozze d’oro per Carla e Maurizio - DonChisciotte73 : @barbiere_enzo alle nozze d'oro mi inviti? :) - apimma : @guidomarchello Auguri! Anche i miei genitori. L'anno scorso hanno festeggiato le nozze d'oro! - tizidisi : RT @ggramaglia: Buongiorno. Oggi nozze d'oro col mestiere di giornalista: il 1° giugno 1972, iniziavo a lavorare a @provinciapavese. Grazi… - ambra56 : RT @ggramaglia: Buongiorno. Oggi nozze d'oro col mestiere di giornalista: il 1° giugno 1972, iniziavo a lavorare a @provinciapavese. Grazi… -

IL GIORNO

Casalinga lei, titolare d'azienda lui, ieri sera hanno festeggiato il traguardo delled', in un noto ristorante di Fiumaretta, insieme a parenti e amici. E noi de 'La Nazione' non possiamo ...... tanto che la conduttrice non ha mai fatto mistero di sognare le. La coppia è stata ... È sempre mezzogiorno è finito: Antonella Clerici chiude una stagione di ottimi ascolti Momento d'dal ... Nozze d’oro e di diamante Cinquecento coppie in festa È stata davvero una giornata speciale quella vissuta ieri da Carla Serafini e Maurizio Belloni. I due ceparanesi, infatti, si sono sposati il 3 giugno del 1972. Cinquant’anni sono passati da quel gior ...Una storia cominciata in Montenegro nei primi anni del Novecento. Una storia cominciata con una formula scritta in un foglietto che uno zingaro diede a Baldassarre Agnelli per ringraziarlo di aver ces ...