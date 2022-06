Monza Vignato | Galliani incontrerà l’agente | chieste informazioni al Bologna

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @ACMonza, previsto un incontro tra #Galliani e l'agente di Emanuel #Vignato - CalcioNews24 : Il #Monza chiede informazioni per #Vignato ?? - ACM_Gaucho : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @ACMonza, previsto un incontro tra #Galliani e l'agente di Emanuel #Vignato - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Monza, interesse per Vignato: le ultime - SkySport : Monza: Vignato del Bologna è un obiettivo, Galliani incontrerà l'agente #SkySport #SkyCalciomercato #Monza #Vignato -

Chi è Emanuel, il giocatore del Bologna che piace alNato il 24 agosto 2000 , Emanuelè il fratello maggiore di Samuele, trequartista diciottenne già di proprietà del. ...... Matteo Lovato (Cagliari), Caleb Okoli (Cremonese), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (),... Lorenzo Colombo (Spal), Sebastiano Esposito (Basilea), Pietro Pellegri (Torino), Emanuel(...Il Monza è scatenato. Dopo la promozione in Serie A raggiunta tramite i playoff, la società di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani pensa in grande; i brianzoli avrebbero messo gli occhi su Candreva e ...Manca poco meno di un mese all'apertura del calciomercato estivo ma il Monza è già attivissimo. Il club neopromosso in Serie A si sta già muovendo per costruire una squadra pronta in vista della pross ...