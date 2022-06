Meteo | domani allerta caldo con bollino rosso in 5 città

(Di sabato 4 giugno 2022)per 5: Roma, Perugia, Rieti, Frosinone e Campobasso. Per questi capoluoghi, il ministero della Salute prevede il(livello tre), il massimo dell’per l’afa: “Condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”, riporta il bollettino deldel ministero della Salute.arancione, sempre, con livello didue per: Latina, Palermo e Catania. Ilarancione indica “condizionirologiche che possono ...

ComuneMI : Previsto #maltempo domani a Milano, il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un'allerta

domenica 5 giugno Roma, 4 giugno 2022 - Le previsionidi, domenica 5 giugno , annunciano una giornata senza mezze misure: straordinariamente calda e afosa con picchi oltre i 40 gradi , ma anche segnata dall'arrivo di intensi temporali. ...Allerta gialla per temporali anche forti in Veneto. Torna l'allerta giallain Veneto. Sono previste infatti condizioni di marcata instabilità nella seconda metà di, domenica 5 giugno, con probabili rovesci e temporali dapprima sulle zone montane e occidentali e ... Meteo: Milano, entro domenica in arrivo violenti temporali con grandine; la previsione per la Lombardia A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 2 ...Roma, 4 giugno 2022 - Le previsioni meteo di domani, domenica 5 giugno, annunciano una giornata senza mezze misure: straordinariamente calda e afosa con picchi oltre i 40 gradi, ma anche segnata ...