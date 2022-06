(Di sabato 4 giugno 2022) Ieuropeilaa Ursula von derdopo il via libera al Pnrr della. Lo annuncia il vicepresidente di Renew Europe Luis Garicano al congresso del partito in corso ...

rtl1025 : ?? I liberali europei preparano la sfiducia a Ursula #vonderLeyen dopo il via libera al #Pnrr della #Polonia. Lo ann…

europeila sfiducia a Ursula von der Leyen dopo il via libera al Pnrr della Polonia. Lo annuncia il vicepresidente di Renew Europe Luis Garicano al congresso del partito in corso a ......DRAGHI AL CONGRESSO CISL/ Nessuna transizione senza dialogo sociale I popolari europei si...che tanto ha condizionato la credibilità in molti Paesi dei cristiano - democratici e dei... Liberali Ue preparano sfiducia a von der Leyen su Polonia - Ultima Ora I liberali europei preparano la sfiducia a Ursula von der Leyen dopo il via libera al Pnrr della Polonia. Lo annuncia il vicepresidente di Renew Europe Luis Garicano al congresso del partito in corso ...