Incendio al carcere di Cremona: la rivolta dei detenuti dopo lo stop a uno psicofarmaco (Di sabato 4 giugno 2022) È scoppiato un Incendio nel carcere di Cremona, causato dalla protesta dei detenuti. La rivolta è esplosa dopo la decisione della struttura di non somministrare più uno psicofarmaco per le tossicodipendenze. Ieri, 3 giugno, attorno alle 22, il secondo e il terzo piano dell'edificio sono stati travolti dalle fiamme, a seguito di focolai appiccati in alcune celle. «Tutto è stato gestito con fatica ma nel migliore dei modi», ha dichiarato Rossella Padula, la direttrice del carcere, dopo che sono stati evacuati circa 80 detenuti durante le operazioni dei vigili del fuoco. A diffondere la notizia è stato Gennarino De Fazio, Segretario Generale del sindacato della polizia penitenziaria Uilpa.

