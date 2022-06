Gnonto, esordio da record e da sogno con la Nazionale (Di sabato 4 giugno 2022) . Assist per Pellegrini a pochi minuti dall’ingresso in campo Wilfried Gnonto (nato il 5/11/2003) é il primo giocatore nato dopo l’1/1/2003 a vestire la maglia della Nazionale maggiore italiana. Lanciato da Mancini nella ripresa di Italia-Germania, il giovanissimo esterno offensivo ha immediatamente confezionato l’assist per il momentaneo 1-0 di Pellegrini con una splendida giocata sulla destra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) . Assist per Pellegrini a pochi minuti dall’ingresso in campo Wilfried(nato il 5/11/2003) é il primo giocatore nato dopo l’1/1/2003 a vestire la maglia dellamaggiore italiana. Lanciato da Mancini nella ripresa di Italia-Germania, il giovanissimo esterno offensivo ha immediatamente confezionato l’assist per il momentaneo 1-0 di Pellegrini con una splendida giocata sulla destra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

