Covid oggi Lazio, 2.817 contagi. A Roma 1.625 nuovi casi (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 2.817 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 4 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non sono state registrate vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.049 tamponi molecolari e 15.533 antigenici per un totale di 19.582 con un tasso di positività al 14,3%. I ricoverati sono 537 i ricoverati, 15 in meno da ieri, 31 le terapie intensive, pari a ieri, e 3.039 i guariti in più. I casi a Roma città sono a quota 1.625. Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle aziende sanitarie regionali nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 593 i nuovi casi; Asl Roma 2: sono 646 i nuovi ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 2.817 ida Coronavirus, 4 giugno 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non sono state registrate vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.049 tamponi molecolari e 15.533 antigenici per un totale di 19.582 con un tasso di positività al 14,3%. I ricoverati sono 537 i ricoverati, 15 in meno da ieri, 31 le terapie intensive, pari a ieri, e 3.039 i guariti in più. Icittà sono a quota 1.625. Nel dettaglio ie i decessi nelle aziende sanitarie regionali nelle ultime 24 ore. Asl1: sono 593 i; Asl2: sono 646 i...

