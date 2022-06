Cosa si è fatto Alexander Zverev? Infortunio serio, salta Wimbledon e (forse) US Open. Tempi di recupero lunghi (Di sabato 4 giugno 2022) Le urla di dolore di Alexander Zverev sono un momento che difficilmente il Roland Garros 2022 dimenticherà. Il tedesco sognava la sua prima finale a Parigi ed invece ha dovuto rinunciare a tutto per un grave Infortunio alla caviglia sul finire del secondo set. Impossibile anche solo pensare di provare a continuare, perchè subito si è capita l’entità del problema, con il numero tre del mondo portato via dal campo addirittura con la sedia a rotelle. Zverev è riuscito solo a tornare sul campo in stampelle, con il piede libero da scarpa e calza, per poter salutare arbitro, Nadal e tutto il pubblico. Questa potrebbe anche essere l’ultima immagine sul campo del tedesco, che potrebbe rimanere fuori per almeno tre mesi. In questi giorni Zverev si sottoporrà a tutti gli esami necessari ed aspetterà il verdetto ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Le urla di dolore disono un momento che difficilmente il Roland Garros 2022 dimenticherà. Il tedesco sognava la sua prima finale a Parigi ed invece ha dovuto rinunciare a tutto per un gravealla caviglia sul finire del secondo set. Impossibile anche solo pensare di provare a continuare, perchè subito si è capita l’entità del problema, con il numero tre del mondo portato via dal campo addirittura con la sedia a rotelle.è riuscito solo a tornare sul campo in stampelle, con il piede libero da scarpa e calza, per poter salutare arbitro, Nadal e tutto il pubblico. Questa potrebbe anche essere l’ultima immagine sul campo del tedesco, che potrebbe rimanere fuori per almeno tre mesi. In questi giornisi sottoporrà a tutti gli esami necessari ed aspetterà il verdetto ...

Advertising

AlexBazzaro : Se riesci a a fare un titolo schifoso per attaccare un partito senza correlazione pure su un fatto così atroce, cos… - marcocappato : “Repubblica” dovrebbe significare anche che le persone partecipano a scelte e gestione della cosa pubblica. La Cor… - CottarelliCPI : Ma perché i media (forse in Italia più che altrove) non fanno che ripetere qualunque cosa Elon Musk abbia da dire s… - vicstulips : come sono stata bene in due soli giorni mi ha fatto capire quanto male sto normalmente e non riesco a superarlo o f… - jadarf1 : RT @GIANFRA82827465: Visto cosa aveva fatto con Zaia e le ciliege, questo è proprio scemo... -