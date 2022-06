Calciomercato Napoli, c’è la decisione del nuovo difensore: arriva dall’Inghilterra! (Di sabato 4 giugno 2022) Il Napoli si sta muovendo per trovare un difensore e da diverso tempo piace molto Leo Skiri Østigard. Il giocatore, classe 1999, ha vestito la maglia del Genoa negli ultimi sei mesi e ora tornerà al Brighton. La squadra inglese lo aveva mandato in prestito a gennaio, ma il contratto del norvegese scade il 30 giugno 2023 e probabilmente non sarà rinnovato. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Østigard apprezza molto il corteggiamento del Napoli e avrebbe detto sì a un trasferimento nel club azzurro. Leo Skiri Østigard Genoa Brighton Nonostante la volontà del giocatore e i contatti ben avviati, manca ancora l’accordo per le cifre. Gli inglesi lo valutano 8 milioni, ma il club di Aurelio De Laurentiis non vorrebbe offrire più di 5 milioni per il cartellino. Il ds Giuntoli, che aveva già parlato con l’entourage del ... Leggi su rompipallone (Di sabato 4 giugno 2022) Ilsi sta muovendo per trovare une da diverso tempo piace molto Leo Skiri Østigard. Il giocatore, classe 1999, ha vestito la maglia del Genoa negli ultimi sei mesi e ora tornerà al Brighton. La squadra inglese lo aveva mandato in prestito a gennaio, ma il contratto del norvegese scade il 30 giugno 2023 e probabilmente non sarà rinnovato. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Østigard apprezza molto il corteggiamento dele avrebbe detto sì a un trasferimento nel club azzurro. Leo Skiri Østigard Genoa Brighton Nonostante la volontà del giocatore e i contatti ben avviati, manca ancora l’accordo per le cifre. Gli inglesi lo valutano 8 milioni, ma il club di Aurelio De Laurentiis non vorrebbe offrire più di 5 milioni per il cartellino. Il ds Giuntoli, che aveva già parlato con l’entourage del ...

