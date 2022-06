Almanacco del 04-06-2022 ore 07 | 30

(Di sabato 4 giugno 2022) al parco del giorno ed è venerdì 3 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Carlo lwanga e compagni Martiri è Santa Clotilde regina che Clotilde la protettrice degli Zoppi è così andiamo a fare tanti auguri Oggi è in questo venerdì intanto Tantissimi auguri a Filippo che compie gli anni salutiamo Giulia Maria Buona giornata a ciascuno di voi Camilla è che ci mando una foto dal Villaggio Olimpico cosa sta succedendo qui raccontiamo sempre le cose ancoraabbiamo Riccardo Giulia insegnante di inglese che inizia alla anche a breve anche sono gli ultimi all’ultima traversata Come si dice per gli esami Pasquale sarà buona anche anche a Sara e poi ancora ancora ancora Andiamo a vedere oggi Siete tantissimi e non c’è veramente da dire veramente vi fate vi fate sentire in in qualche modo anche Serena Buona giornata allora giusto qualche accenno di quello che è successo ...

Advertising

StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Santi del 4 Giugno 2022 - amaveronags1 : Almanacco ?? del giorno - FioreLiborio : RT @PanariellinaIda: Ora con l'almanacco musicale scrigni in musica con ricordi??, con le carezze del cuore, raggiunge Morfeo, felici di av… - sulsitodisimone : Santi del 4 Giugno 2022 - bassairpinia : ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 4 Giugno 2022 - -

...di noi stessi Buona giornata e buona festa della Repubblica noi ci siamo qui anche domani e anche domani sera sarà venerdì sempre qui su queste frequenze stazioni in radio Come no ciao...Da lunedì 6 giugno alle 19:50 su Rai2, dal lunedì al venerdì, andrà in onda 'Drusilla e l'Giorno Dopo' un contenitore in cui si fondono intrattenimento, ironia, curiosità e in cui l'...Dall'almanacco, simbolo storico della tv di qualche anno fa ai consigli sul sesso, passando per la musica e un innovativo modo di prendere le decisioni.Drusilla Foer conduce un nuovo programma su Rai 2. La trasmissione "Drusilla e l’almanacco del giorno dopo" sarà in onda da lunedì 6 giugno 2022 su Rai 2.