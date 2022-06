VIDEO | ULTIMATUM DI ADL A MERTENS!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 3 giugno 2022) Aurelio De Laurentiis da una Mertens, come scritto dalle pagine odierne de "La Repubblica", pare che il numero uno del Napoli abbia dato ancora pochi giorni per riflettere al numero 14. La proposta del Napoli è stata decurtata ancora. Pochi giorni fa, le parti sembravano vicine ad un accordo sulla base di 1,5 milioni di euro a stagione, poi il Napoli ha modificato l'offerta passando a 1,3 milioni. Mertens ci sta riflettendo, consapevole del fatto che altri club sarebbero pronti a mettere sul piatto cifre nettamente superiori a quelle proposte dal Napoli. Una delle candidate principali è la Lazio di Maurizio Sarri che non vede l'ora di riabbracciare il suo ex bomber.