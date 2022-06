Ultime Notizie – Superlega-Uefa, 11-12 luglio l’udienza decisiva (Di venerdì 3 giugno 2022) La Corte di giustizia dell’Unione europea esaminerà l’11 e il 12 luglio la controversia tra l’Uefa e i promotori della Superlega, con Juventus, Real Madrid e Barcellona in prima fila. Lo annuncia la Corte sui propri canali ufficiali. I giudici europei dovranno esaminare il ricorso dei fondatori della Superlega, e dovranno stabilire se l’Uefa stia abusando della sua “posizione dominante” nel momento in cui sanziona i promotori di un torneo rivale della sua Champions League. Dovrà quindi essere esaminata la compatibilità del suo modello sportivo con il diritto europeo della concorrenza. Un’altra questione in questa procedura è la possibile ripresa dei procedimenti disciplinari della Uefa nei confronti di Real Madrid, Barcellona e Juventus, gli ultimi tre club che si sono rifiutati di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) La Corte di giustizia dell’Unione europea esaminerà l’11 e il 12la controversia tra l’e i promotori della, con Juventus, Real Madrid e Barcellona in prima fila. Lo annuncia la Corte sui propri canali ufficiali. I giudici europei dovranno esaminare il ricorso dei fondatori della, e dovranno stabilire se l’stia abusando della sua “posizione dominante” nel momento in cui sanziona i promotori di un torneo rivale della sua Champions League. Dovrà quindi essere esaminata la compatibilità del suo modello sportivo con il diritto europeo della concorrenza. Un’altra questione in questa procedura è la possibile ripresa dei procedimenti disciplinari dellanei confronti di Real Madrid, Barcellona e Juventus, gli ultimi tre club che si sono rifiutati di ...

