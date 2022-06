Ultime Notizie – Sindaco di Mariupol: “Già registrati 1256 crimini di guerra” (Di venerdì 3 giugno 2022) “A Mariupol sono già stati registrati 1.256 crimini di guerra da parte dei russi che sono oggetto di indagine da parte della procura ucraina”. Lo ha annunciato il Sindaco di Mariupol Vadym Boychenko in un briefing presso l’Ucraina-Ukrinform Media Center. “Oggi registriamo tutti i crimini commessi dall’esercito russo e dai leader già autoproclamati che si sono dichiarati al potere – ha detto – Ci sono molti crimini a Mariupol. Sono 1256. E tutto questo è già al vaglio della Procura sia generale che regionale. crimini identificabili come ‘di guerra'”. Boychenko ha ricordato il Teatro di Mariupol, bombardato dalle truppe russe, nei cui locali si nascondevano i civili: ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) “Asono già stati1.256dida parte dei russi che sono oggetto di indagine da parte della procura ucraina”. Lo ha annunciato ildiVadym Boychenko in un briefing presso l’Ucraina-Ukrinform Media Center. “Oggi registriamo tutti icommessi dall’esercito russo e dai leader già autoproclamati che si sono dichiarati al potere – ha detto – Ci sono molti. Sono. E tutto questo è già al vaglio della Procura sia generale che regionale.identificabili come ‘di'”. Boychenko ha ricordato il Teatro di, bombardato dalle truppe russe, nei cui locali si nascondevano i civili: ...

