Ultime Notizie – Putin malato, De Lorenzo: “Cancro? Non è condanna a morte” (Di venerdì 3 giugno 2022) “Una diagnosi di Cancro oggi non è una condanna a morte“. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Francesco De Lorenzo, presidente Favo (Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia), in merito alle nuove indiscrezioni dei servizi segreti statunitensi secondo i quali il presidente russo, Vladimir Putin, sarebbe stato operato ad aprile per un tumore e potrebbe essere affetto da un Cancro al pancreas, neoplasia considerata tra le più difficili da guarire. Non “può essere neanche l’indicazione di un limite psichico. Utilizzare l’eventuale malattia come indicatore di futuro incerto o instabilità nelle decisioni non è etico ed scientificamente sbagliato. Si basa su uno stigma antiquato che non tiene conto dei risultati della ricerca raggiunti. Oggi è eticamente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) “Una diagnosi dioggi non è una“. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Francesco De, presidente Favo (Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia), in merito alle nuove indiscrezioni dei servizi segreti statunitensi secondo i quali il presidente russo, Vladimir, sarebbe stato operato ad aprile per un tumore e potrebbe essere affetto da unal pancreas, neoplasia considerata tra le più difficili da guarire. Non “può essere neanche l’indicazione di un limite psichico. Utilizzare l’eventuale malattia come indicatore di futuro incerto o instabilità nelle decisioni non è etico ed scientificamente sbagliato. Si basa su uno stigma antiquato che non tiene conto dei risultati della ricerca raggiunti. Oggi è eticamente ...

