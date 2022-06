Tiro a volo, Skeet: azzurri in corsa a Baku per le finali di domani (Di venerdì 3 giugno 2022) Da questa mattina, 3 giugno, le pedane dell’Olympic Shooting Range di Baku hanno fatto da palcoscenico ai primi 75 lanci della gara di Skeet della quarta prova di Coppa del Mondo ISSF. Al termine delle tre serie la classifica provvisoria maschile è guidata dal danese Emil Kjelgaard Petersen e dal britannico Karl Frederick Killander, gli unici tra gli 84 tiratori in pedana a non aver commesso alcun errore. Migliore degli azzurri convocati dal direttore tecnico Andrea Benelli è stato Luigi Agostino Lodde (Esercito), costante con tre quasi perfetti 24/25 ed il punteggio totale di 72. Con un piattello di ritardo lo segue Gabriele Rossetti (Fiamme Oro), mentre chiude il gruppo con 70 Tammaro Cassandro (Carabinieri). Al femminile la migliore è stata la francese Lucie Anastassiou, andata a riposo con 74/75. Tra le migliori Chiara Cainero ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Da questa mattina, 3 giugno, le pedane dell’Olympic Shooting Range dihanno fatto da palcoscenico ai primi 75 lanci della gara didella quarta prova di Coppa del Mondo ISSF. Al termine delle tre serie la classifica provvisoria maschile è guidata dal danese Emil Kjelgaard Petersen e dal britannico Karl Frederick Killander, gli unici tra gli 84 tiratori in pedana a non aver commesso alcun errore. Migliore degliconvocati dal direttore tecnico Andrea Benelli è stato Luigi Agostino Lodde (Esercito), costante con tre quasi perfetti 24/25 ed il punteggio totale di 72. Con un piattello di ritardo lo segue Gabriele Rossetti (Fiamme Oro), mentre chiude il gruppo con 70 Tammaro Cassandro (Carabinieri). Al femminile la migliore è stata la francese Lucie Anastassiou, andata a riposo con 74/75. Tra le migliori Chiara Cainero ...

