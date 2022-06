(Di venerdì 3 giugno 2022) L’episodio in acque internazionali a nord di Bengasi. la fregata grecale è intervenuta in soccorso e militari del San Marco sono saliti a bordo dell’imbarcazione presa di mira per garantirne la sicurezza

Corriere della Sera

di L'episodio in acque internazionali a nord di Bengasi. la fregata grecale è intervenuta in soccorso e militari del San Marco sono saliti a bordo dell'imbarcazione presa di mira per garantirne la ...1' DI LETTURA ROMA - Una motovedetta libica avrebbe sparato alcuni colpi d'arma da fuoco di avvertimento verso il peschereccio 'Salvatore Mercurio'. Il peschereccio si trovava in acque internazionali ... Spari contro peschereccio italiano da una motovedetta libica: interviene la Marina Spari contro un peschereccio italiano da una motovedetta libica in Libia: i colpi non hanno provocato danni alle imbarcazioni né feriti ...In zona è intervenuta la fregata Grecale della Marina Militare che ha preso contatto con gli uomini di Bengasi e li ha fatti desistere dall'azione in corso ...