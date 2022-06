Sollevamento pesi, Europei 2022: doppietta ucraina nei -81 kg femminili, Armenia in trionfo nei 96 kg maschili (Di venerdì 3 giugno 2022) Proseguono a Tirana i Campionati Europei di Sollevamento pesi 2022, primo grande evento della stagione post-olimpica non ancora valido per le qualificazioni a cinque cerchi verso Parigi 2024. Quest’oggi, nella settima giornata di gara della manifestazione, sono stati assegnati altri due titoli. Nella categoria olimpica femminile fino a 81 kg è andato in scena un vero e proprio monologo da parte della 26enne ucraina Iryna Dekha, che ha centrato l’en plein di medaglie d’oro imponendosi in entrambe le specialità (116 kg di strappo, 137 kg di slancio) e soprattutto nel totale con 253 kg, ottenendo così il terzo titolo continentale senior della carriera. doppietta ucraina completata da Alina Marushchak, argento con 235 kg (seconda nello strappo con 108 kg, terza nello ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) Proseguono a Tirana i Campionatidi, primo grande evento della stagione post-olimpica non ancora valido per le qualificazioni a cinque cerchi verso Parigi 2024. Quest’oggi, nella settima giornata di gara della manifestazione, sono stati assegnati altri due titoli. Nella categoria olimpica femminile fino a 81 kg è andato in scena un vero e proprio monologo da parte della 26enneIryna Dekha, che ha centrato l’en plein di medaglie d’oro imponendosi in entrambe le specialità (116 kg di strappo, 137 kg di slancio) e soprattutto nel totale con 253 kg, ottenendo così il terzo titolo continentale senior della carriera.completata da Alina Marushchak, argento con 235 kg (seconda nello strappo con 108 kg, terza nello ...

