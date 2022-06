(Di venerdì 3 giugno 2022)sequestrati dalla Municipale Per approfondire : Articolo : Firenze, sospesa la licenza di un locale in centro. Vendeva alcolici ai minori Articolo : Incidente in monopattino, ...

Si ribalta danneggiando quattro veicoli e nell'auto trovano un machete e uno sfollagente Provoca un incidente danneggiando quattro veicoli e in auto la Polizia Municipale trova un machete e uno sfollagente. E per il neopatentato scatta la denuncia. Il sinistro è avvenuto la settimana scor ...FIRENZE: Conducente e passeggero sono finiti in ospedale. Una vettura cappottata e diverse auto danneggiate, è quanto hanno trovato gli agenti della municipale ...