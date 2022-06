Putin | la malattia e gli attentati | ecco il nemico interno dello Zar

(Di venerdì 3 giugno 2022) Malato di cancro, di Parkinson, c'è chi parla di leucemia, chi è sicuro che ormai sia sostituito da un sosia, chi sa per certo che non arriverà al 2023, che la sua fine...

Advertising

martaottaviani : Ma davvero pensate che se #Putin si fa da parte/viene messo da parte a causa della malattia cambia qualcosa? Chi pe… - IlariaCelledoni : @ilpost In un articolo di Limens del dicembre 2014 Moscatelli e De Bonis riferivano della presunta malattia di Putin... - francescocibra1 : @paolomieli Lo spregevole Occidente ha manifestata abissale ipocrisia e amoralità con la guerra Ucraina. Il linciag… - francescocibra1 : @marcotravaglio Lo spregevole Occidente ha manifestata abissale ipocrisia e amoralità con la guerra Ucraina. Il lin… - francescocibra1 : @FedericoRampini Lo spregevole Occidente ha manifestata abissale ipocrisia e amoralità con la guerra Ucraina. Il li… -

L'articolo non contiene altri riferimenti alla presuntadi, o a dove e quando abbia sostenuto questo trattamento. L'articolo di Newsweek non è stato ripreso da nessuno dei principali ...Crisi di leadership. Non solo pertra guerra, presuntao sperata rimozione, e per Biden tra politica incerta ed elezioni di medio termine a novembre con quasi certa sconfitta e presidenza azzoppata. Per Michele Marsonet,...Secondo l'intelligence di Londra la Russia registra un "successo tattico" nel Donbass. L'Ucraina si consola con il prossimo arrivo dei ...La nota rivista americana ha scritto che forse il presidente russo ha un tumore, ma ci sono buone ragioni per prendere questa informazione con le molle ...