Peschiera | migliaia di immigrati scatenano l’inferno in spiaggia | risse | rapine e accoltellamenti Video

Advertising

IoTiRetwitto : RT @TerrinoniL: Peschiera del Garda, maxi rissa tra migliaia di giovani - tribuna_treviso : Polizia in assetto anti sommossa nel lido per contenere migliaia di ragazzini giunti dalla provincia di Milano. Div… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Peschiera del Garda, maxi rissa tra migliaia di giovani: polizia sgombera la spiaggia - infoitinterno : Peschiera del Garda, maxi rissa tra migliaia di giovani: polizia sgombera la spiaggia - TerrinoniL : Peschiera del Garda, maxi rissa tra migliaia di giovani -

Sul lido di Campanello e Pioppi, rispettivamente a Castelnuovo del Garda edel Garda in provincia di Verona, protagonisti dell'accaduto sono statidi ragazzi e ragazze che si erano ...L'appuntamento tramite TikTok. In, ieri, si sono presentati sulla lingua di spiaggia tra il lido Campanello (a Castelnuovo del Garda) e il lido Pioppi (adel Garda) per quello che il social anticipava come un raduno ...Protagonisti dell'accaduto, in provincia di Verona, migliaia di giovani che si erano dati appuntamento sul social network per un evento da festeggiare il 2 giugno.Verona, 3 giu. (askanews) - Una maxi rissa è scoppiata ieri pomeriggio sul lido di Campanello e Pioppi rispettivamente a Castelnuovo del Garda e Peschiera del Garda in provincia di Verona, protagonist ...