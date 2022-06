Parma Bigon | incontro con la società | le ultime

(Di venerdì 3 giugno 2022) Ilincontraper capire la disponibilità del diesse di entrare a far parte del progetto delladucale Ildopo l’addio di Ribalta è alla ricerca di un diesse che possa riportare lain Serie A. Tra i tanti profili nella lista ci sarebbe anche quello di, che ha appena rescisso con il Bologna. Nelle scorse ore c’è stato untra i ducali e lo stessoper capire se fattibile un possibile accordo e iniziare così il lavoro insieme. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

