Pallanuoto, Champions League 2022: Pro Recco straripante, è ancora una volta finale! Ferencvaros demolito (Di venerdì 3 giugno 2022) Era il remake della finale dello scorso anno, ma così come accaduto nel 2021, ancora una volta non c’è storia. La Pro Recco alza il livello rispetto al match di ieri con il Barceloneta e demolisce il Ferencvaros nelle semifinali della Champions League di Pallanuoto. In quel di Belgrado risultato nettissimo a favore dei campioni in carica: ungheresi sconfitti 10-7. Domani appuntamento con la storia: la banda di Sandro Sukno sfiderà i padroni di casa del Novi Beograd andando a caccia del decimo trionfo in campo continentale e del Triplete stagionale dopo campionato e Coppa Italia. Dopo un primo quarto di sofferenza, che sembrava averci riportato al match di ieri con gli spagnoli, sale nettamente il ritmo in entrambe le zone della piscina per i campioni d’Italia. Sale in ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) Era il remake della finale dello scorso anno, ma così come accaduto nel 2021,unanon c’è storia. La Proalza il livello rispetto al match di ieri con il Barceloneta e demolisce ilnelle semifinali delladi. In quel di Belgrado risultato nettissimo a favore dei campioni in carica: ungheresi sconfitti 10-7. Domani appuntamento con la storia: la banda di Sandro Sukno sfiderà i padroni di casa del Novi Beograd andando a caccia del decimo trionfo in campo continentale e del Triplete stagionale dopo campionato e Coppa Italia. Dopo un primo quarto di sofferenza, che sembrava averci riportato al match di ieri con gli spagnoli, sale nettamente il ritmo in entrambe le zone della piscina per i campioni d’Italia. Sale in ...

Advertising

kappaespada : RT @SkySport: ULTIM'ORA PALLANUOTO LEN CHAMPIONS LEAGUE, PRO RECCO IN FINALE Ferencvaros battuto in semifinale 10-7 #SkySport #Pallanuoto #… - lomba_82 : RT @SkySport: ULTIM'ORA PALLANUOTO LEN CHAMPIONS LEAGUE, PRO RECCO IN FINALE Ferencvaros battuto in semifinale 10-7 #SkySport #Pallanuoto #… - Domelol96 : RT @SkySport: ULTIM'ORA PALLANUOTO LEN CHAMPIONS LEAGUE, PRO RECCO IN FINALE Ferencvaros battuto in semifinale 10-7 #SkySport #Pallanuoto #… - SkySport : ULTIM'ORA PALLANUOTO LEN CHAMPIONS LEAGUE, PRO RECCO IN FINALE Ferencvaros battuto in semifinale 10-7 #SkySport… - infoitinterno : LIVE Brescia-Novi Beograd 13-14, Semifinale Champions League pallanuoto 2022 in DIRETTA: sconfitta all'ultimo secon… -