Niccolò Ciatti, ucciso a Lloret de Mar: il ceceno condannato per omicidio. 'Il suo calcio voleva uccidere' (Di venerdì 3 giugno 2022) Il calcio sferrato a Niccolò Ciatti voleva uccidere. È quanto ha stabilito la giuria popolare del Tribunale provinciale di Girona, in Spagna, che al termine della camera di consiglio ha condannato per ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 giugno 2022) Ilsferrato a. È quanto ha stabilito la giuria popolare del Tribunale provinciale di Girona, in Spagna, che al termine della camera di consiglio haper ...

borghi_claudio : Non ridarà Niccolò a suo padre, che ho avuto l'emozione di conoscere, però almeno SEMBRA che si faccia giustizia L… - Violetta_2021 : Niccolò Ciatti, il tribunale di Girona condanna Rassoul Bissoultanov per omicidio volontario - Il Fatto Quotidiano - Violetta_2021 : Niccolò Ciatti, ceceno condannato per omicidio volontario - - alex_antony17 : RT @borghi_claudio: Non ridarà Niccolò a suo padre, che ho avuto l'emozione di conoscere, però almeno SEMBRA che si faccia giustizia La se… -