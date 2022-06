New Amsterdam 4 è su Netflix? (Di venerdì 3 giugno 2022) A poco più di una settimana dalla sua conclusione negli Stati Uniti, arriva anche in Italia New Amsterdam 4, quarta stagione del medical drama che segue le avventure di un gruppo di medici di uno degli ospedali pubblici più antici d’America, il New Amsterdam, appunto. Nel corso degli episodi i protagonisti, oltre che dover affrontare le difficoltà di un lavoro che mette in evidenza le diseguaglianze causate dal sistema sanitario americano, vivono la propria vita tra decisioni professionali e sentimentali. Ma dove si può vedere New Amsterdam 4? Cominciare dal metodo più semplice, ovvero la tv: la serie, da venerdì 3 giugno 2022, va in onda su Canale 5 in prima tv, con tre episodi a settimana. Durante la sua messa in onda è possibile seguirla anche in streaming su Mediaset Play e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Ma Al momento ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 3 giugno 2022) A poco più di una settimana dalla sua conclusione negli Stati Uniti, arriva anche in Italia New4, quarta stagione del medical drama che segue le avventure di un gruppo di medici di uno degli ospedali pubblici più antici d’America, il New, appunto. Nel corso degli episodi i protagonisti, oltre che dover affrontare le difficoltà di un lavoro che mette in evidenza le diseguaglianze causate dal sistema sanitario americano, vivono la propria vita tra decisioni professionali e sentimentali. Ma dove si può vedere New4? Cominciare dal metodo più semplice, ovvero la tv: la serie, da venerdì 3 giugno 2022, va in onda su Canale 5 in prima tv, con tre episodi a settimana. Durante la sua messa in onda è possibile seguirla anche in streaming su Mediaset Play e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Ma Al momento ...

