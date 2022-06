Milan: Renato Sanches è il primo nome sulla lista di Maldini (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo la vittoria dello Scudetto del Milan, l’agenda di Paolo Maldini è decisamente fitta di impegni. Una nuova proprietà finanzierà il mercato, che adesso ha il via libera. Il primo nome sulla lista del dirigente è Renato Sanches, scelto come sostituto di Kessie. 12 milioni l’offerta del Milan al Lille, mentre la richiesta del club francese è di 15. C’è una distanza anche per l’ingaggio, con i rossoneri che offrono 4 ed il portoghese che chiede 6. Nulla che non si possa colmare però con la mediazione del suo agente Jorge Mendes. Origi è atteso a Milano la prossima settimana per le visite mediche, ma non è il solo belga ad essere in lista. Charles De Ketelaere del Bruges, 21 anni, occupa tutti i ruoli ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo la vittoria dello Scudetto del, l’agenda di Paoloè decisamente fitta di impegni. Una nuova proprietà finanzierà il mercato, che adesso ha il via libera. Ildel dirigente è, scelto come sostituto di Kessie. 12 milioni l’offerta delal Lille, mentre la richiesta del club francese è di 15. C’è una distanza anche per l’ingaggio, con i rossoneri che offrono 4 ed il portoghese che chiede 6. Nulla che non si possa colmare però con la mediazione del suo agente Jorge Mendes. Origi è atteso ao la prossima settimana per le visite mediche, ma non è il solo belga ad essere in. Charles De Ketelaere del Bruges, 21 anni, occupa tutti i ruoli ...

Advertising

Gazzetta_it : Renato Sanches, sprint del Milan per il sì: le cifre #calciomercato - Gazzetta_it : Renato Sanches vale Kessie? Il confronto #Milan #calciomercato - Gazzetta_it : Milan, assalto a Sanches. I soldi li mette... Hauge #calciomercato - Coloriousparte6 : Opinione non richiesta sul centrocampo del Milan se fosse per me non prenderei Renato Sanches preferirei uno come S… - sportface2016 : #Milan: Renato #Sanches è il primo nome sulla lista di #Maldini -