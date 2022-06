Mercato, Dybala aspetta l'Inter. Zanetti: 'Lui e Lautaro assieme? Magari' - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di venerdì 3 giugno 2022) Marotta: "Per Lukaku nessuna fretta. Dybala? Speriamo" Milano, 2 giugno 2022 - I tifosi dell'Inter devono pazientare, e deve pazientare anche Paulo Dybala . La telenovela avrà una sua svolta quando ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Marotta: "Per Lukaku nessuna fretta.? Speriamo" Milano, 2 giugno 2022 - I tifosi dell'devono pazientare, e deve pazientare anche Paulo. La telenovela avrà una sua svolta quando ...

AlfredoPedulla : #Lautaro apre, #Dybala chiude, in mezzo #Dimaria: poi dici che non sono segnali di mercato… - varianteinedita : Da circa 2 settimane #Dybala è passato, per il popolo interista, da 'simulatore gobbo di merda' a 'fenomeno' e 'sog… - Hana_bi1897 : @PariotaCiro @Vink901 Il miglior esperto di mercato Che sapeva 0 di Vlahovic e ridicolizzava la gente che diceva Ch… - tiramolla2005 : @juventusfc che succede? Vorrei che aveste idee, spero in novità piacevoli, stimolanti, curiose, di prospettiva, an… - 19Apj73 : @Marinellina10 @enzomarangio Perché, che mercato avrebbe Dybala? Newcastle, Siviglia, Dortmund, Roma.. ROTFL -