Marko e Horner: Verstappen e Perez, pari sono (Di venerdì 3 giugno 2022) Chissà cosa ne pensa Jos Verstappen, puntuale nel ricordare a Red Bull - semmai servisse - della posizione di Max Verstappen nel mondiale nel criticare le strategie monegasche. Chissà cosa ne pensa ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 3 giugno 2022) Chissà cosa ne pensa Jos, puntuale nel ricordare a Red Bull - semmai servisse - della posizione di Maxnel mondiale nel criticare le strategie monegasche. Chissà cosa ne pensa ...

Advertising

c2amaranello : i sogni di Marko e Horner: - FedeHorn : @Motorsport_IT Purtroppo zero, non so quale gioco politico ci sia dietro ma il duo Horner/Marko fa un po’ quello ch… - laltraellie : Visto che il giochino del “a parti invertite” mi diverte sempre molto sto immaginando la reazione di Helmut Marko o… - RaffoSarnataro : Se Leclerc o Sainz avessero anche sfiorato la linea gialla in uscita dai box, sarebbero stati penalizzati con almen… - nanasdream7 : RT @sumeeens: anche oggi ha deciso la vittoria della Red Bull, chiaramente nel libro paga di Marko e Horner -

Marko e Horner: Verstappen e Perez, pari sono ... quindi è pienamente coinvolto nella lotta per il mondiale" , commenta Marko a Sport1. Una ... Horner: conta vincere il titolo A professare un'indifferenza del pilota che dovesse portare il titolo a Red ... La Festa di San Gregario - FormulaPassion.it Chris Horner e Helmut Marko potranno contare su una coppia di piloti dove i ruoli sono definiti, per così dire, per natura. In Spagna il muretto ha chiesto a Sergio di scambiare le posizioni con il ... Autosprint.it Marko e Horner: Verstappen e Perez, pari sono Red Bull dichiara una sfida al mondiale Piloti con due macchine considerati alla pari nelle possibilità di lotta. Una prospettiva di brevissimo respiro ... L'editoriale del Direttore: Principianto di Monaco Max Verstappen ma soprattutto Charles Leclerc sono le facce tristi di un GP di Monaco che le strategie hanno trasformato in una vera lotteria. ... quindi è pienamente coinvolto nella lotta per il mondiale" , commentaa Sport1. Una ...: conta vincere il titolo A professare un'indifferenza del pilota che dovesse portare il titolo a Red ...Chrise Helmutpotranno contare su una coppia di piloti dove i ruoli sono definiti, per così dire, per natura. In Spagna il muretto ha chiesto a Sergio di scambiare le posizioni con il ... Marko e Horner: Verstappen e Perez, pari sono Red Bull dichiara una sfida al mondiale Piloti con due macchine considerati alla pari nelle possibilità di lotta. Una prospettiva di brevissimo respiro ...Max Verstappen ma soprattutto Charles Leclerc sono le facce tristi di un GP di Monaco che le strategie hanno trasformato in una vera lotteria.