LIVE Ruud-Cilic 3-6, Roland Garros 2022 in DIRETTA: il croato conquista il primo set (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Lunga la risposta del croato. 1-0 Prima vincente del croato. 40-0 Ace di Cilic. 30-0 Ruud sbaglia la risposta. 15-0 Bel dritto dal centro del campo di Cilic. INIZIA IL SECONDO SET! 19.54 Dopo un inizio equilibrato, il croato ha strappato il servizio al suo avversario nel settimo game e ha poi tirato dritto fino al 6-3. Finora il croato ha vinto il 76% dei punti con la prima in campo (contro il 44% di Ruud) e il 50% con la seconda (contro il 75% del norvegese). 3-6 Cilic conquista IL primo PARZIALE CON UN ALTRO DRITTO VINCENTE! 40-AD Ruud colpisce male dopo un bel rovescio del croato. SET ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Lunga la risposta del. 1-0 Prima vincente del. 40-0 Ace di. 30-0sbaglia la risposta. 15-0 Bel dritto dal centro del campo di. INIZIA IL SECONDO SET! 19.54 Dopo un inizio equilibrato, ilha strappato il servizio al suo avversario nel settimo game e ha poi tirato dritto fino al 6-3. Finora ilha vinto il 76% dei punti con la prima in campo (contro il 44% di) e il 50% con la seconda (contro il 75% del norvegese). 3-6ILPARZIALE CON UN ALTRO DRITTO VINCENTE! 40-ADcolpisce male dopo un bel rovescio del. SET ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Ruud-Cilic 1-0 semifinale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Ruud-Cilic #semifinale #Roland - zazoomblog : LIVE – Ruud-Cilic 2-1 semifinale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Ruud-Cilic #semifinale #Roland - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #RolandGarros Ufficiale il ritiro di #Zverev dopo la forte distorsione alla caviglia. Rafa #Nadal v… - infoitsport : LIVE Ruud-Cilic, Roland Garros 2022 in DIRETTA: in palio un pass per la finale - zazoomblog : LIVE – Ruud-Rune 6-1 4-6 7-6(2) 4-3 quarti di finale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Ruud-Rune #7-6(2)… -