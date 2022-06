Ligabue | confessione a sorpresa | “Se mi contagio in questi giorni…”

Leggi su tvzap

(Di venerdì 3 giugno 2022)è stato insignito dell’onorificenza di ufficiale al merito della Repubblica. Durante la cerimonia, il famoso cantante si è lasciato andare ad una: “Se miin“. Il 4 giugno, infatti, il rocker sarà impegnato nuovamente in concerto al Campovolo. In questo articolo vi riportiamo le sue dichiarazioni. (Continua dopo la foto…) Chi èLucianoè un noto cantautore, chitarrista, regista, scrittore, sceneggiatore e produttore discografico. È nato a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, il 13 marzo 1960. È tra gli artisti italiani di maggior successo ed ha ricevuto due Targhe Tenco, un Premio Tenco, un Premio “Le parole della musica” e un Premio Lunezia per il valore musical-letterario ...