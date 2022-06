La Regina Elisabetta salta il Derby, ma sarà al compleanno della nipotina Lilibet (Di venerdì 3 giugno 2022) Nonostante la Regina non parteciperà al Derby, uno dei suoi eventi preferiti dell'anno, è confermato il suo ritrovo con tutta la famiglia. Lo afferma l'esperto reale... Leggi su leggo (Di venerdì 3 giugno 2022) Nonostante lanon parteciperà al, uno dei suoi eventi preferiti dell'anno, è confermato il suo ritrovo con tutta la famiglia. Lo afferma l'esperto reale...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Malessere per la Regina Elisabetta, non parteciperà a cerimonia St. Paul #ANSA - vaticannews_it : #PapaFrancesco invia i suoi auguri alla #ReginaElisabetta II per i 70 anni di regno e per il… - repubblica : Giubileo di platino della Regina, il segreto della popolarità di Elisabetta II [di Enrico Franceschini] - iosonoMG : RT @jeperego: Wow wow wow! Le foto della regina Elisabetta proiettate sulle pietre di Stonehenge per il Giubileo di platino sono un omaggio… - jckp_ : RT @DarkLadyMouse: Non mi preoccuperei troppo per il lieve malessere manifestato dalla Regina Elisabetta, ci sono buone probabilità che sot… -