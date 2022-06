Italia, Mancini: "Domani partirà il nuovo ciclo, servono calciatori con qualità e velocità. Esiste un problema attaccanti" (Di venerdì 3 giugno 2022) Parole forti, pronunciate da Roberto Mancini a pochi giorni dall'impegno di Nations League contro la Germania. Il tecnico della Nazionale Italiana, due giorni dopo il tonfo contro l'Argentina, ha... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 3 giugno 2022) Parole forti, pronunciate da Robertoa pochi giorni dall'impegno di Nations League contro la Germania. Il tecnico della Nazionalena, due giorni dopo il tonfo contro l'Argentina, ha...

Advertising

Azzurri : ?????????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct #Mancini per ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Wemb… - fanpage : Ripescaggio dell'#Italia ai Mondiali in Qatar? Anche la mamma del CT #Mancini crede al 'miracolo' - GoalItalia : Mancini l'aveva annunciato: 'Cambieremo tante cose' ?? In attacco tridente: Politano-Scamacca-Pellegrini ???? - Marco216317304 : @LeoStef14 @AlfredoPedulla Va bene Tonali dovrebbe essere convocato, tutti d'accordo, ma poi non vedo in giro i nuo… - persemprecalcio : ??????????Il ct della Germania, Hansi #Flick, ha analizzato la sfida di #NationsLeague contro l'Italia che si terrà doma… -