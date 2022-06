Isola 16, un’amica di Edoardo Tavassi rivela che quest’ultimo convive con la ex fidanzata: “Lei ha una patologia, non esce di casa” (Di venerdì 3 giugno 2022) Arrivato come “fratello di”, Edoardo Tavassi ci ha messo davvero poco per far conoscere ai telespettatori de L’Isola dei Famosi tutta la sua straripante personalità. Nonostante la stessa Guendalina l’abbia definito “stuoia man” per il poco attivismo nelle faccende, il naufrago si è sempre esposto e non le ha mai mandate a dire. Le liti furiose con il suo amico Nicolas Vaporidis ne sono un concreto esempio, così come la presa di posizione nei confronti di Mercedesz Henger. Con la figlia di Eva, Edo aveva avuto una sorta di avvicinamento, salvo poi fare marcia indietro quando ha scoperto la situazione sentimentale poco chiara della Henger. Edoardo Tavassi non ha nascosto infatti di non fidarsi di Mercedesz perché abita con l’ex. Frase però che si è rivelata essere un boomerang per il ... Leggi su isaechia (Di venerdì 3 giugno 2022) Arrivato come “fratello di”,ci ha messo davvero poco per far conoscere ai telespettatori de L’dei Famosi tutta la sua straripante personalità. Nonostante la stessa Guendalina l’abbia definito “stuoia man” per il poco attivismo nelle faccende, il naufrago si è sempre esposto e non le ha mai mandate a dire. Le liti furiose con il suo amico Nicolas Vaporidis ne sono un concreto esempio, così come la presa di posizione nei confronti di Mercedesz Henger. Con la figlia di Eva, Edo aveva avuto una sorta di avvicinamento, salvo poi fare marcia indietro quando ha scoperto la situazione sentimentale poco chiara della Henger.non ha nascosto infatti di non fidarsi di Mercedesz perché abita con l’ex. Frase però che si èta essere un boomerang per il ...

