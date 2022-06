Il Velista dell'Anno FIV: i finalisti (Di venerdì 3 giugno 2022) Sale la tensione in vista della proclamazione del vincitore de Il Velista dell'Anno FIV, l'evento che dal 1991 celebra i migliori atleti e i risultati sportivi della stagione velica dell'Anno precedente. L'evento, per il quale sono in lizza sei finalisti d'eccezione, si svolgerà lunedì 6 giugno nella splendida cornice di Villa Miani, a Roma. La manifestazione ideata da Acciari Consulting vede da quest'Anno Confindustria Nautica entrare ufficialmente a far parte dell'organizzazione in partnership con la Federazione Italiana Vela. Ecco dunque la rosa dei finalisti dell'ambito titolo: Ruggero Tita e Caterina Banti, Alberto Riva, Checco Bruni, Enrico Chieffi, Giancarlo Pedote e Antonio ... Leggi su panorama (Di venerdì 3 giugno 2022) Sale la tensione in vistaa proclamazione del vincitore de IlFIV, l'evento che dal 1991 celebra i migliori atleti e i risultati sportivia stagione velicaprecedente. L'evento, per il quale sono in lizza seid'eccezione, si svolgerà lunedì 6 giugno nella splendida cornice di Villa Miani, a Roma. La manifestazione ideata da Acciari Consulting vede da quest'Confindustria Nautica entrare ufficialmente a far parte'organizzazione in partnership con la Federazione Italiana Vela. Ecco dunque la rosa dei'ambito titolo: Ruggero Tita e Caterina Banti, Alberto Riva, Checco Bruni, Enrico Chieffi, Giancarlo Pedote e Antonio ...

