Il cadavere in Val di Fiemme ora ha un nome e una storia: l’accaduto. (Di venerdì 3 giugno 2022) Il cadavere in Val di Fiemme, trovato ormai un mese fa, ora ha un nome: è di Andrea Girardi, ex membro della Legione Straniera. La famiglia di Girardi non avevi dubbi, ma a dare la conferma è stato il Dna: il corpo rinvenuto in Val di Fiemme il 2 maggio scorso appartiene ad Andrea Girardi, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 3 giugno 2022) Ilin Val di, trovato ormai un mese fa, ora ha un: è di Andrea Girardi, ex membro della Legione Straniera. La famiglia di Girardi non avevi dubbi, ma a dare la conferma è stato il Dna: il corpo rinvenuto in Val diil 2 maggio scorso appartiene ad Andrea Girardi, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

infoitinterno : Cadavere val di Fiemme, si tratta di Andrea Girardi - infoitinterno : Cadavere in Val di Fiemme, Dna conferma: è di Andrea Girardi, ex membro della Legione Straniera - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: La famiglia del 44enne credeva che l'uomo si fosse messo in viaggio dopo una lite #IoSeguoTgr #Veneto #27maggio https:… - TgrRaiVeneto : La famiglia del 44enne credeva che l'uomo si fosse messo in viaggio dopo una lite #IoSeguoTgr #Veneto #27maggio - infoitinterno : Il cadavere trovato in Val di Fiemme adesso ha un nome: è un ex della Legione straniera -