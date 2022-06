Hyundai Ioniq 5 - Quanto costa viaggiare con l' elettrica di Seul

(Di venerdì 3 giugno 2022) Basta guardarla per capire che si tratta di unadi rottura, diversa da tutte le altre. La5 porta infatti la Casa su un livello tutto nuovo, fatto di confort, ricercatezza e prestazioni. E lo fa grazie a un'architetturasviluppata appositamente per lei e per i modelli che la seguiranno. Può avere fino a due motori, batterie da 58, 72,6 e 77 kWh e degli allestimenti che possono includere anche dotazioni come la guida assistita di livello 2 o il tetto con pannelli solari pensato per incrementare di qualche chilometro l'autonomia di questa. Come ho potuto verificare nel viaggio che mi ha portato dalla nostra redazione di Rozzano fino a Cortina e ritorno, con passi dolomitici annessi. Attenzione, però: non si è trattato di una vera e propria Prova su strada (per quella, e le verifiche sui ...

Stessa tensione anche per la5, recente vincitrice del premio World Car of the Year 2022, esposta vicina a novità di mercato come la Bmw i4. Per gli amanti dei maxi suv ad alto ... Hyundai IONIQ 5, arrivano gli aggiornamenti OTA per l'infotainment Abbiamo simulato un weekend sulle Dolomiti per fare il punto sul "portafoglio": ecco i risultati dopo 1.300 km e svariati passi alpini ...Tre allestimenti per la Hyundai Ioniq 5, partendo da Progress fino al top di gamma Evolution. Per la nostra simulazione optiamo per il livello intermedio battezzato Innovation, caratterizzato dalla do ...