Guerra in Ucraina | Mosca controlla oltre il 90% del Lugansk

"Le forze ucraine hanno riportato alcuni successi combattendo i russi nella città di Severodonetsk, ma la situazione militare generale nella regione del Donbass non è cambiata nelle ultime 24 ore". È quanto ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel nuovo video-messaggio diffuso in serata (qui tutti gli articoli sulla Guerra in Ucraina). Guerra in Ucraina, Zelensky: "Le armi ci aiuteranno a salvare la nostra vita e proteggere la nostra terra" Il leader ucraino, secondo quanto riferiscono i media di Kiev, ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per la promessa di nuove armi e ha detto di "aspettarsi buone notizie" sulle forniture "anche da altri partner", come la Gran Bretagna che lo ha già annunciato nei giorni scorsi. "Gli Stati Uniti hanno confermato a vari livelli che i moderni lanciarazzi ...

