Giardinieri appassionati e impiegati

Leggi su panorama

(Di venerdì 3 giugno 2022) La Scuola Agraria del Parco di Monza prepara talmente bene i suoi studenti che questi giovani trovano subito lavoro. Un esempio da copiare. Quante volte sentiamo dire, e abbiamo sentito dire, che le imprese cercano lavoratori specializzati in certi settori e non li trovano perché le scuole professionali spesso preparano per professioni, o delle quali non c’è bisogno sul mercato, o per le quali la formazione ottenuta da questi giovani è ormai obsoleta e quindi richiede ai giovani stessi, una volta che hanno la ventura di entrare in un’azienda, un lungo periodo di apprendistato. In altre parole: devono apprendere in azienda ciò per cui sono stati assunti e che avrebbero dovuto imparare seguendo i corsi professionali. Solo per fare alcuni esempi, si cercano tecnici di cantiere e si trovano pronti tecnici del calzaturiero, si cercano tecnici per la sicurezza dei posti di lavoro e magari si ...