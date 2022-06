Gaudino: "Napoli, Osimhen al Bayern? Tutto è possibile" (Di venerdì 3 giugno 2022) Gaudino: "100 milioni non spaventano questi top club" Maurizio Gaudino, ex calciatore dello Stoccarda, oggi agente in Germania, è intervenuto a Radio Marte rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Osimhen al Bayern per sostituire Lewandovski? Victor è un bravo giocatore e Lewandoski non vuole rimanere al Bayern. Il polacco non si sente tanto accettato, si aspettava che il Bayern gli prolungasse il contratto. –afferma Gaudino - Da quello che si sa, ha un accordo con il Barcellona. Chi potrebbe sostituire Lewandoski oltre a Osimhen? Il Bayern era sulle tracce di Haaland, ma poi è andato al Manchester City. Cercano un centravanti come Robert, ma non sarà semplice. Il Napoli valuta Osimhen oltre 100 ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 3 giugno 2022): "100 milioni non spaventano questi top club" Maurizio, ex calciatore dello Stoccarda, oggi agente in Germania, è intervenuto a Radio Marte rilasciando le seguenti dichiarazioni: “alper sostituire Lewandovski? Victor è un bravo giocatore e Lewandoski non vuole rimanere al. Il polacco non si sente tanto accettato, si aspettava che ilgli prolungasse il contratto. –afferma- Da quello che si sa, ha un accordo con il Barcellona. Chi potrebbe sostituire Lewandoski oltre a? Ilera sulle tracce di Haaland, ma poi è andato al Manchester City. Cercano un centravanti come Robert, ma non sarà semplice. Ilvalutaoltre 100 ...

Advertising

salvione : Napoli, Gaudino: 'Osimhen al Bayern? Tutto è possibile' - cn1926it : Gaudino: “Il #Bayern non si spaventa dei 100 milioni per #Osimhen, ma…” - sportli26181512 : Napoli, Gaudino: 'Osimhen al Bayern? Tutto è possibile': L'agente: '100 milioni non spaventano questi top club'… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Gaudino: 'Osimhen al Bayern? I bavaresi potrebbero spendere i 100 milioni richiesti dal Napoli' https://t… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Gaudino: 'Osimhen al Bayern? I bavaresi potrebbero spendere i 100 milioni richiesti dal Napoli' https://t… -