Ferie personale ATA: il congedo maternità non le riduce (Di venerdì 3 giugno 2022) Il personale assunto a tempo indeterminato ha diritto a 30 giorni di Ferie se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3; 32 giorni se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3. L’art. 13, comma 14, del CCNL 2006-09 dispone che “il periodo di Ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 giugno 2022) Ilassunto a tempo indeterminato ha diritto a 30 giorni dise ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3; 32 giorni se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3. L’art. 13, comma 14, del CCNL 2006-09 dispone che “il periodo dinon è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico”. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Ferie personale ATA: il congedo maternità non le riduce - wjsteria : ho chiesto giorni di ferie? NO prenderò comunque il biglietto per i twenty one pilots a Lucca? CHAPEAU non so se r… - poverasciocca : @chiarapucci11 Guarda, considerato quanto lui odia il caldo e il mare...quasi che avesse le ferie d'inverno sarebbe… - p_durantescuola : Uil Scuola – 03/06/2022 – FRUIZIONE DELLE FERIE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA E QUALI SONO GLI IMPEGNI DEI DOCENTI AL - ProDocente : Utilizzo delle ferie e delle festività soppresse del personale docente, 32 + 4: un esempio di circolare e modello r… -