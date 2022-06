Eleonora muore di cancro a 13 anni L’appello della mamma | “Vi prego datemi il suo tema”

(Di venerdì 3 giugno 2022) La 13enneè scomparsa a causa di unosseo nell’estate del 2018 Quello che Sabrina Bergonzoni, di Bologna, chiede è solo di poter avere un ricordosua. Unache vorrebbe poter leggere le ultime parole scrittefiglia, scomparsa a causa di una soli 13, nel 2018. A maggio di quello stesso anno, tre mesi primamorte, la ragazzina aveva svolto, da privatista a causa delle sue condizioni di salute, uncome prova di idoneità alla terza media. Un’ultima testimonianza di vita che la donna vorrebbe poter leggere, vorrebbe tenere con sé in memoriasua bambina. Richieste che, a distanza di, ancora non hanno ricevuto ...

, la diagnosi e il sogno di 'una vita normale'aveva 12 anni quando le è stato diagnosticato l'osteosarcoma, un tumore primario dell'osso. Era il 2017. Per 17 mesi ha combattuto ...Adesso la madre, Sabrina Bergonzoni di Bolgona, continua a lottare con tutte le sue forze per ottenere quel tema scritto daprima di morire. Leggi anche > Mario, 35 anni,a Palma di ...Il dolore di una giovane vita spezzata. Il desiderio di una mamma di poter leggere le ultime parole della figlia. C'è coraggio e speranza dietro la richiesta di Sabrina Bergonzoni, ...Eleonora è morta di tumore a soli 13 anni. Tre mesi dopo aver sostenuto da privatista il tema per le prove di idoneità alla terza media. Era il 2018 e già da qualche ...