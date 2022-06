Dove vedere Francia-Danimarca, streaming gratis LIVE e diretta tv Mediaset? (Di venerdì 3 giugno 2022) Il match Francia-Danimarca, valido per la prima giornata del gruppo A della Nations League 2022/23, si gioca domani, giovedì 3 giugno, alle ore 20.45 allo Stade de France di Parigi. Le due nazionali sono state inserite nel raggruppamento con Austria e Croazia. Le probabili formazioni di Francia-Danimarca Francia (3-4-1-2): Maignan, Saliba, Varane, Kimpembe, Clauss, Kanté, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Francia pareggia con il Portogallo, il riepilogo della Nations League Probabili formazioni Croazia-Francia, 4^ giornata di Nations League Probabili formazioni Portogallo-Francia, 5^ giornata Nations League Dove vedere ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Il match, valido per la prima giornata del gruppo A della Nations League 2022/23, si gioca domani, giovedì 3 giugno, alle ore 20.45 allo Stade de France di Parigi. Le due nazionali sono state inserite nel raggruppamento con Austria e Croazia. Le probabili formazioni di(3-4-1-2): Maignan, Saliba, Varane, Kimpembe, Clauss, Kanté, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lapareggia con il Portogallo, il riepilogo della Nations League Probabili formazioni Croazia-, 4^ giornata di Nations League Probabili formazioni Portogallo-, 5^ giornata Nations League...

Advertising

annatrieste : A quanti dicono che il razzismo e l'antimeridionalismo non esistono più, fate vedere questo video dove al termine d… - andrewsword2 : RT @hasellante: @andrewsword2 Posso dire una very unpopular opinion? Non mi attraggono questi eventi. Feste dove la gente cerca di far vede… - hasellante : @andrewsword2 Posso dire una very unpopular opinion? Non mi attraggono questi eventi. Feste dove la gente cerca di… - infoitsport : Nations League, dove vedere Francia-Danimarca: streaming e diretta tv in chiaro? - Claudia08301771 : RT @sabridemarco74: #tzvip #tommasostanzani l'unica nota dolente, è che non potrò vedere la puntata in diretta del 17 perché andrò al conce… -