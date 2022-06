Darwin in silenzio | il tuffo dal motoscafo in corsa è un suicidio | il video shock

Advertising

doppiozero

Per prima cosa diciamo che la donna è rimasta miracolosamente illesa. La donna, assieme a due amiche, hanno deciso di concedersi un tuffo mentre la barca sfrecciava a tutta velocità. La malsana idea è ...Sonia Bruganelli ha concesso una lunga intervista al settimanale Gente in cui ha rotto ilsul suo rapporto con il marito, sull'esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip di .... ... Un libro di Menno Schiltuizen / Darwin va in città Per prima cosa diciamo che la donna è rimasta miracolosamente illesa. La donna, assieme a due amiche, hanno deciso di concedersi un tuffo mentre la barca sfrecciava a tutta velocità. La malsana ...