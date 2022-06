Come sta andando la guerra in Ucraina: il punto della Difesa Uk (Di venerdì 3 giugno 2022) A livello mediatico la guerra in Ucraina al momento sembra quasi focalizzata su temi diversi da quelli relativi al campo di battaglia. Dalle sanzioni alla Russia, alle tensioni a livello internazionale, passando per le conseguenze relative ai rincari. Nella stretta attualità c'è, però, anche il fatto che si continua a combattere. Per la Russia a nord dell'Ucraina le cose non sarebbero andate bene, anzi Il ministero della Difesa del Regno Unito, tramite il proprio account Twitter, ha fornito una descrizione del quadro della situazione bellica. Lo ha fatto puntualizzando alcuni aspetti che hanno contraddistinto le diverse zone che sono state oggetto di attacco. In particolare, secondo i britannici, l'assalto russo alla parte settentrionale del territorio ucraino avrebbe avuto «un ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 3 giugno 2022) A livello mediatico lainal momento sembra quasi focalizzata su temi diversi da quelli relativi al campo di battaglia. Dalle sanzioni alla Russia, alle tensioni a livello internazionale, passando per le conseguenze relative ai rincari. Nella stretta attualità c'è, però, anche il fatto che si continua a combattere. Per la Russia a nord dell'le cose non sarebbero andate bene, anzi Il ministerodel Regno Unito, tramite il proprio account Twitter, ha fornito una descrizione del quadrosituazione bellica. Lo ha fatto puntualizzando alcuni aspetti che hanno contraddistinto le diverse zone che sono state oggetto di attacco. In particolare, secondo i britannici, l'assalto russo alla parte settentrionale del territorio ucraino avrebbe avuto «un ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Le armi europee non fanno la differenza ma fa la differenza l’assenza dell’UE come mediatore. Siamo nelle mani del… - GiovaQuez : L'Italia ripudia la guerra 'come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli'. Ossia l'Italia ripudia quell… - AngeloCiocca : Due pesi e due misure. Se Orban blocca l’embargo sul gas e sul petrolio si grida al “cattivo”, anche se sotto sotto… - Reply_ITA : Il Voice Commerce si sta affermando. Come può aiutarti? Nel nostro nuovo whitepaper presentiamo quattro use case i… - micittastato : Sta per arrivare il #Fuorisalone con le sue installazioni permanenti. Lo sapete che alcuni dei simboli di Milano… -