Cibo scaduto o pieno di muffa, scoperto ristorante da incubo nel Napoletano (Di venerdì 3 giugno 2022) Cinquanta chili di prodotti alimentari scaduti o addirittura ammuffiti. Questo il bilancio dell’operazione eseguita dai carabinieri forestali della stazione di Marigliano, insieme al personale dell’Asl Napoli 3 Sud, in un ristorante-pizzeria di Castella di Cisterna, in provincia di Napoli. Durante i controlli in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 3 giugno 2022) Cinquanta chili di prodotti alimentari scaduti o addirittura ammuffiti. Questo il bilancio dell’operazione eseguita dai carabinieri forestali della stazione di Marigliano, insieme al personale dell’Asl Napoli 3 Sud, in un-pizzeria di Castella di Cisterna, in provincia di Napoli. Durante i controlli in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

